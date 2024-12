Pallamano, Riccardo Trillini: “Lavoriamo verso i Mondiali, ma senza foga. Avremo tante gare d’avvicinamento”

La marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2025 della nazionale italiana di pallamano procede a passo spedito e con grande entusiasmo. La squadra del dt Riccardo Trillini sarà a Roma ancora per qualche ora prima di trasferirsi a Nova Gorica (Slovenia) per sostenere due test amichevoli contro il Kuwait: il 20 dicembre alle ore 17:30 e il 22 dicembre alle ore 11:00.

A tal proposito in un incontro oggi avuto con il presidente del CONI Giovanni Malagò, Trillini ai microfoni del sito federale della FIGH ha affermato: “Vista l’importanza dell’evento, la federazione ci ha permesso di lavorare anche prima di Natale. È molto importante per noi. Questo stage coinvolge in modo prioritario i giocatori provenienti dal campionato italiano con la finalità di contribuire al lavoro di preparazione. In ogni caso si sono poi aggiunti, viste le loro condizioni non ideali, giocatori come Parisini, Marco Mengon e Leo Prantner, i quali in qualche modo hanno così la possibilità di prendere parte agli allenamenti, di vivere questo momento assieme alla squadra e concentrarsi sulle nozioni tattiche. Dopo Natale, in Croazia, la squadra sarà quasi al completo, con le eccezioni di chi sarà impegnato ancora in Bundesliga, mentre dal 2 gennaio, in concomitanza con il torneo in Svizzera, lavoreremo a pieno regime”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo sempre desiderato un carico di partite così importanti, perché mentre le altre nazionali storicamente lavoravano in questo periodo di fine anno, noi facevamo fatica a trovare momenti per stare insieme. Dunque è molto positivo, ma non dobbiamo farci prendere dalla ‘foga’ e dovremo fare sì che queste amichevoli possano essere step di avvicinamento graduali della squadra e dei singoli giocatori. Ruoteremo molto, così da dare la possibilità a tutti di lavorare. Ad esempio a gennaio, nel torneo in Svizzera, la nostra intenzione è che nessun giocatore superi le due partite disputate sulle tre del torneo. Anche saper dare il giusto riposo ai giocatori sarà importante”.

IL PERCORSO DI PREPARAZIONE

Una volta archiviate le due partite contro il Kuwait – informa la FIGH – nel periodo 26-29 dicembre l’Italia sarà a Poreč, in Croazia, per un’amichevole contro la selezione croata nel pomeriggio del 29 dicembre (h 17:30). Il 2025 si aprirà il 2 gennaio con la partecipazione alla Yellow Cup di Winterthur: previste tre amichevoli contro Svizzera, Kosovo e Olanda fra 3 e 5 gennaio. A seguire trasferimento in Germania per l’ultima settimana prima di raggiungere Herning.