Basket, Dusko Ivanovic è il nuovo allenatore della Virtus Bologna dopo le dimissioni di Banchi

Poche ore dopo aver ufficializzato le dimissioni di Luca Banchi, la Virtus Bologna ha comunicato di aver trovato un accordo con Dusko Ivanovic per ricoprire il ruolo di allenatore fino al termine della stagione. Il contratto scadrà dunque in data 30 giugno 2025, a meno di un eventuale rinnovo da concordare nei prossimi mesi.

L’head coach montenegrino vanta ormai quasi trent’anni di carriera in giro per l’Europa allenando tra le altre Stella Rossa, Panathinaikos, Besiktas, Khimki, Barcellona e Baskonia. Proprio alla guida della squadra basca si è tolto la soddisfazione di vincere il campionato spagnolo nel 2020 insieme ad Achille Polonara e Tornike Shengelia (giocatori che vestono oggi la maglia bianconera).

Ivanovic ha trascorso la scorsa stagione sulla panchina del Baskonia, raggiungendo un po’ a sorpresa i playoff dopo aver eliminato la Virtus nello spareggio decisivo dei play-in. Il primo capitolo della sua nuova avventura è previsto già domani sera per la sfida casalinga di Eurolega a Bologna contro la Stella Rossa Belgrado.

Le Vu Nere vanno a caccia della terza vittoria stagionale nella competizione, dopo aver perso undici delle prime tredici partite disputate in regular season tra cui quella di ieri sera ai supplementari contro l’Alba Berlino. La compagine emiliana occupa in questo momento in solitaria l’ultima posizione in classifica, a cinque successi di distanza dalla zona play-in.