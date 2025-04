LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le Pantere possono chiudere i giochi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della finale di serie A1 di volley femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Milano. Il terzo atto della finale scudetto tra Conegliano e Milano si presenta, per molti, come un confronto dal destino già scritto. Le venete, dopo un avvio un po’ incerto in gara1 e qualche difficoltà nei primi scambi di gara2, hanno comunque saputo imporsi in maniera netta, dimostrando solidità e superiorità.

Chi si aspettava che i problemi riscontrati da Conegliano nella semifinale contro Novara potessero pesare anche in finale, è stato smentito. Il gioco delle piemontesi, basato su un servizio aggressivo e sulla capacità di Tolok di scardinare il muro avversario, è stato un caso a parte. Milano, invece, si è trovata a confronto con una squadra che riesce a neutralizzare le sue armi migliori.

Il sistema di gioco di Santarelli funziona a meraviglia: la ricezione di De Gennaro regge bene anche sotto pressione e, con Wolosz libera di orchestrare il gioco, Conegliano trova facilmente soluzioni efficaci in attacco. Dal quindicesimo punto in poi, la squadra veneta sa essere spietata e raramente concede repliche. Cosa potrebbe ribaltare la situazione in gara3? È difficile dirlo. Le Pantere arrivano all’appuntamento forti di 50 vittorie su 51 partite stagionali, comprese sette affermazioni su sette contro Milano. E all’orizzonte c’è già un altro scontro fra le due nella semifinale di Champions League a Istanbul, segno di un dominio ancora ben lontano dall’esaurirsi.

Una rivalità ormai sbilanciata, che pesa sulle spalle di Egonu e compagne, chiamate a ribaltare un copione già visto. Haak, Gabi e Wolosz sono state finora incontenibili, ma Milano ha nel roster giocatrici abituate a vincere e con una mentalità da vere campionesse. Il match di Villorba, quindi, sarà una sfida dove le lombarde avranno poco da perdere e tutto da guadagnare.

Le formazioni annunciate vedono Milano in campo con Orro in regia, Egonu opposta, Sylla e Daalderop in banda, Danesi e Kurtagic al centro e Gelin libero. Conegliano risponde con Wolosz, Haak, Zhu, Gabi, Fahr, Chirichella e De Gennaro. Unico dubbio per Lavarini è Daalderop, alle prese con un problema alla caviglia: se non dovesse farcela, pronta Pietrini.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara3 della finale di serie A1 di volley femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!