Volley, il Sada Cruzeiro va in finale al Mondiale per Club: attende la vincente di Trento-Civitanova

Il Sada Cruzeiro è la prima finalista del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. I brasiliani hanno sconfitto il Foolad Sirjan Iranian per 3-1 (25-23; 25-11; 23-25; 26-24) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna iridata, che andrà in scena domani (domenica 15 dicembre, ore 18.30) a Uberlandia (Brasile). I Campioni del Sudamerica hanno dovuto sudare più del previsto contro l’arrembante compagine iraniana, che dopo aver battuto Civitanova nella fase a gironi ha cercato il colpaccio contro una formazione rodata e abituata a giocare a questi livelli.

La società di Belo Horizonte vanta in bacheca quattro titoli iridati (2013, 2015, 2016, 2021) e potrà andare a caccia del quinto sigillo affrontando la vincente dell’attesissimo derby italiano tra Trento e Civitanova, in programma questa sera alle ore 21.00. Il Sada Cruzeiro ha saputo recuperare un break nel primo set (11-13) e ha dominato la seconda frazione, nel terzo parziale non ha saputo concretizzare un vantaggio di 20-18 ed è stato trascinato al quarto set, dove l’ha spuntata ai vantaggi rispettando il pronostico della vigilia.

Il bomber Wallace (21 punti, 2 muri) e i centrali Lucas (17 punti, 3 muri, 2 ace) e Otavio (14 punti, 4 ace, 2 muri) hanno fatto la differenza, in doppia cifra anche lo schiacciatore Vaccari (12 punti, 3 muri) affiancato di banda da Rodriguinho (6) sotto la regia di Matheus. Agli iraniani non sono bastati gli attaccanti Hajipour (14), Khalili (12) e Abdolhamidi (9).