Trento-Piacenza oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-3, canale, programma in chiaro, streaming

Oggi giovedì 17 aprile (ore 20.30) si gioca Trento-Piacenza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. I dolomitici conducono la serie per 2-0 e si trovano a una vola vittoria dalla qualificazione all’atto conclusivo: vincendo stasera di fronte al proprio pubblico, i Campioni d’Europa chiuderebbero i conti e si meriterebbero la possibilità di lottare per il tricolore. Gli emiliani cercheranno di imporsi in trasferta per prolungare la contesa, dopo aver perso le prime due partite al tie-break.

Nei due incontri giocati in precedenza, infatti, gli uomini di coach Fabio Soli sono stati più cinici nel parziale decisivo e hanno fiaccato la resistenza dei biancorossi, che ora sono con le spalle al muro e non possono più sbagliare. Gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno le armi in più di Trento insieme al bomber Kamil Rychlicki sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Piacenza punterà sull’opposto Yuri Romanò, i martelli Stephen Maar e Ramazan Mandiraci, i centrali Robertlandy Simon e Gianluca Galassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Piacenza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-PIACENZA VOLLEY OGGI

Giovedì 17 aprile

Ore 20.30 Semifinale playoff scudetto, gara-3: Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TRENTO-PIACENZA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.