LIVE Sonego-Nakashima, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: inizia la stagione del rilancio?

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima, partita valevole per l’ATP 250 di Hong Kong 2025. Inizia ufficialmente la stagione del piemontese che vorrà sin da subito provare a mettersi alle spalle un 2024 complicato. L’esordio però è tutt’altro che semplice contro un ostico americano.

Sonego ha chiuso il 2024 alla posizione 53 del ranking mondiale. L’azzurro ha vissuto una stagione con tanti alti e bassi che gli hanno portato in dote 20 vittorie e 29 sconfitte. Nonostante ciò il piemontese è riuscito a conquistare il quarto titolo della propria carriera trionfando nell’ATP 250 di Winston-Salem. Il complicato 2024 ha portato Sonego a rompere la collaborazione con Gipo Arbino, storico coach del piemontese.

L’avversario odierno è Brandon Nakashima, tennista classe 2001. L’americano, testa di serie numero 6 di questo torneo, lo scorso anno ha guadagnato quasi 100 posizioni: lo statunitense ha iniziato il 2024 alla posizione 134 del ranking ATP (conseguenza di un brutto infortunio) e l’ha chiuso come 38 del mondo. Il vincitore delle Next Gen Finals 2022 spera di riuscire a giocare con costanza anche nel 2025 per continuare la propria scalata nel ranking.

l. Il loro incontro è il secondo di giornata sul campo centrale a partire dalle 7.00 italiane, orario in cui inizierà la sfida tra Luciano Darderi e Miomir Kecmanovic. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Nakashima con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!