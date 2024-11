Vincenzo Santopadre si aggiunge al team di Sonego: nuova esperienza per l’ex coach di Berrettini

Lorenzo Sonego comincia a porre le basi per la prossima stagione e aggiunge al suo team una figura importante, che vanta una lunga esperienza come allenatore di alto livello nel circuito. Stiamo parlando di Vincenzo Santopadre, ex coach di Matteo Berrettini, che seguirà d’ora in poi part-time il giocatore torinese non lasciando nel frattempo il suo attuale ruolo di guida tecnica del francese Luca Van Assche

“Vincenzo ci darà una mano nelle fasi di allenamento a Torino e qualche volta a Roma seppur resti il coach di Van Assche. Nei tornei continueranno a seguirmi Fabio Colangelo e Davide Galoppini”, ha spiegato Sonego in un’intervista concessa a La Stampa. Santopadre ultimamente aveva seguito il torinese negli allenamenti effettuati presso il Training Center del Circolo della Stampa Sporting.

“L’ho conosciuto nei tornei quando allenava Berrettini e da subito ho instaurato un bellissimo rapporto umano con lui. Ho grande stima della persona e del coach. Ho ancora voglia di investire su me stesso e credo che Vincenzo sia la persona giusta per aggiungere qualcosa di nuovo al mio gioco, creando la giusta sinergia con il team”, ha dichiarato Sonny.

Il 29enne italiano ha vissuto un 2024 complessivamente negativo, con pochi acuti e tante sconfitte che lo hanno fatto uscire dal giro dei convocati per la Coppa Davis (almeno nel girone di Bologna). Sonego comincerà comunque la prossima stagione a ridosso della top50 mondiale, grazie al trionfo dello scorso 24 agosto all’ATP 250 di Winston-Salem.