Lorenzo Sonego inizia a Hong Kong la stagione della risalita: l’avvio non sarà morbido

Comincia da Hong Kong la nuova stagione di Lorenzo Sonego. Un anno importante per il piemontese, che spera di ritrovarsi dopo quello passato vissuto tra alti e bassi e conclusa alla fine al numero 53 del ranking mondiale. L’obiettivo di Sonego è quello di cominciare la risalita in classifica e spera di trovare subito delle buone sensazioni già da questi primissimi tornei.

Sonego farà il suo esordio nella giornata di domani, quando affronterà nel primo turno del torneo ATP 250 di Hong Kong l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero sei, che a differenza dell’azzurro ha sicuramente avuto una stagione passata positiva e che lo ha riportato tra i primi quaranta del mondo (è numero 38).

Non sarà certamente un avvio di anno semplice per Sonego, che in caso di vittoria poi si troverebbe di fronte il vincente del match tra il britannico Cameron Norrie e il giovane americano Learner Tien. Il piemontese è inserito nello stesso quarto di finale del russo Karen Khachanov, anche se sono presenti il canadese Denis Shapovalov ed il giapponese Kei Nishikori.

Proprio raggiungere il quarto di finale può essere un buon obiettivo per Sonego. Sicuramente il piemontese ha bisogno di un bel risultato per cominciare il nuovo anno con una nuova fiducia anche in vista degli Australian Open, che sarà chiaramente il primo vero banco di prova per tutti.