Tabellone ATP Hong Kong 2025: Musetti parte dal secondo turno, al via anche Darderi e Sonego

Si è tenuto il sorteggio del tabellone principale legato al torneo ATP 250 di Hong Kong, evento dalla storia molto strana: parte fissa del tour fino al 2002, con parecchie ottime presenze in termini di vittorie (Laver, Rosewall, Connors, Lendl, Sampras, Agassi), è uscito dal calendario prima di ritornare nel 2024, e dopo aver ospitato un evento WTA che è tuttora in piena vita.

A detenere il titolo è Andrey Rublev: per il russo tabellone che appare non proprio facilissimo, specie se vedremo nei quarti una versione sempre migliore del promettente cinese Juncheng Shang, ma le possibilità di ripetersi ci sono tutte. Bisogna vedere com’è uscito da una sorta di offseason alternativa, in cui più che riposare ha spesso dato fondo al proprio lato esibizioni.

Sono tre gli italiani che si presentano al via. Lorenzo Musetti lo vedremo direttamente al secondo turno, mentre per Luciano Darderi c’è subito il non facile serbo Miomir Kecmanovic, con cui non ha mai condiviso il campo. Identico discorso per Lorenzo Sonego con l’americano Brandon Nakashima: il torinese cerca ora di ritrovare una serenità e fiducia che ha sostanzialmente ammesso di non aver avuto in grande misura, in virtù del post-separazione con Gipo Arbino.

Ci proverà anche Francesco Passaro nelle qualificazioni, e per lui sarà un passaggio in proiezione Australian Open, dove appare destinato a disputare le qualificazioni. A Hong Kong, nella storia, mai un italiano in semifinale: ci sono al massimo i quarti di Gianluca Pozzi nel 1998 (perse da Byron Black, gloria dello Zimbabwe d’un tempo) e Laurence Tieleman nel 1999 (sconfitto in due tie-break da Boris Becker, che poi perse la finale con Agassi: era il suo ultimo anno).

TABELLONE ATP 250 HONG KONG 2025

Rublev [1]-Bye

Safiullin-Marozsan (HUN)

Shang (CHN)-Wong (HKG) [WC]

Qualificato-Martinez (ESP) [7]

Khachanov [3]-Bye

Shapovalov (CAN)-Nishikori (JPN) [WC]

Norrie (GBR)-Tien (USA)

Sonego (ITA)-Nakashima (USA) [6]

Darderi (ITA) [8]-Kecmanovic (SRB)

Muller (FRA)-Qualificato

Bergs (BEL) [WC]-Qualificato

Bye-Fils (FRA) [4]

Borges (POR) [5]-Bu (CHN)

Munar (ESP)-Davidovich Fokina (ESP)

Qualificato-Carballes Baena (ESP)

Bye-Musetti (ITA) [2]