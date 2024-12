Casse ancora scatenato nella seconda prova in Val Gardena. Rivelazione Abbruzzese

Va a James Crawford la seconda e ultima prova di discesa libera sulla Saslong in Val Gardena (quella di domani è stata infatti cancellata). Una discesa estremamente equilibrata nella quale il canadese è riuscito a prevalere con il crono di 2’01″68, anticipando di appena otto centesimi un Mattia Casse che si conferma molto competitivo e chiude in seconda posizione dopo aver chiuso ieri al primo posto per dispersione.

Sappiamo come in questo contesto il 34enne piemontese si sappia esaltare avendo colto il podio nella discesa del 2022 e due top 10 lo scorso anno: in questo 2024 dopo le due prove si candida a un ruolo da protagonista. In terza posizione a soli 11 centesimi da Crawford c’è lo svizzero Stefan Rogentin che è sceso con il pettorale 16 ed è stato competitivo specialmente nella parte alta.

Sorprendente quarto il tedesco il tedesco Simon Jocher a 20 centesimi, in quinta posizione c’è un altro possibile protagonista come il francese Cyprien Sarrazin a 29 centesimi di distacco, appena davanti a un clamoroso svizzero Alessio Miggiano a 32 centesimi, al canadese Cameron Alexander che paga 0″34 da Crawford e al francese Nils Allegre a 0″37. In crescita anche Dominik Paris che ha chiuso undicesimo a 0″54 dopo che ieri aveva concluso decisamente distante da Casse: anche Domme può ritagliarsi un ruolo importante dopo la vittoria della scorsa stagione.

Meno brillanti altri due big come Vincent Kriechmayr che è diciassettesimo staccato di 0″77 da Crawford e soprattutto Marco Odermatt che ha pagato addirittura 1″49 e conclude solo 39°. Un bravissimo Marco Abbruzzese, classe 2002, ha chiuso quattordicesimo a 0″61, mentre dopo il quarto posto di ieri Christof Innerhofer conclude a 1″12 25°. Benjamin Jacques Alliod è 28° a 1″16 Florian Schieder 30° a un distacco di 1″22, Nicolò Molteni 43° a 1″63, Matteo Franzoso 53° a 2″02, Giovanni Franzoni 61° a 2″35 e Max Perathoner 65° a 3″00.