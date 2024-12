Mattia Casse svetta nella prima prova di discesa in Val Gardena. Innerhofer ringiovanito

Un convincente Mattia Casse comincia nel migliore dei modi la settimana sulla Saslong e realizza il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa libera in Val Gardena, valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Segnali incoraggianti dunque per il piemontese, che proverà ad inserirsi nella lotta per il podio in entrambe le gare del fine settimana (SuperG venerdì e discesa sabato).

Il 34enne azzurro ha chiuso il primo training ufficiale in 2:02.19, facendo il vuoto per tre quarti della pista (miglior parziale nel primo, terzo e quarto settore) e rallentando nell’ultimo tratto senza spremersi probabilmente fino in fondo. Ciò nonostante, Casse ha rifilato ben 44 centesimi al fuoriclasse svizzero Marco Odermatt e 57 al tedesco Romed Baumann, rispettivamente secondo e terzo classificato.

Italia che può sorridere anche per la notevole quarta posizione a 61 centesimi dalla vetta di Christof Innerhofer, nel giorno in cui spegne quaranta candeline. Completano la top10 i francesi Cyprien Sarrazin (5° a 0.63) e Nils Allegre (6° a 0.68), lo svizzero Stefan Rogentin (7° a 0.75), l’americano Jared Goldberg (8° a 0.77), l’austriaco Otmar Striedinger (9° a 0.93) ed il transalpino Nils Alphand (10° a 1.31).

Distanti gli altri azzurri, in attesa di provare a salire di colpi nelle prossime prove cronometrate: 27° Nicolò Molteni a 2.09, 30° Florian Schieder a 2.20, 31° Pietro Zazzi a 2.28, 39° Giovanni Franzoni a 2.44, solo 40° Dominik Paris a 2.45, 44° Max Perathoner a 2.63, 51° Benjamin Jacques Alliod a 3.06, 55° Marco Abbruzzese a 3.29 e 65° Matteo Franzoso a 4.38.