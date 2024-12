IL GIORNO DI CASSE! A 34 anni conquista la prima vittoria nel superG della Val Gardena!

Il capolavoro che vale una carriera. Mattia Casse realizza un sogno sulla Saslong, vincendo il superG della Val Gardena. Si tratta della prima vittoria in Coppa del mondo per il piemontese, semplicemente straordinario quest’oggi. Una prestazione fenomenale quella di Casse, che ha guadagnato moltissimo già nella parte alta e poi ha fatto la differenza anche sulle Gobbe del Cammello, meno pronunciate rispetto alla discesa di domani, e poi sul Ciaslat, trovando la traiettoria perfetta.

Un feeling speciale quello tra Casse e la Saslong, visto che il velocista azzurro aveva centrato il primo podio della carriera in Coppa del Mondo proprio in Gardena nel 2022. Quel terzo posto ha svoltato la carriera del nativo di Moncalieri, che adesso si è potuto togliere questa enorme soddisfazione, trovando un successo inseguito da tutta la vita.

Come spesso accade in Val Gardena le sorprese non mancano mai. Casse e i tifosi italiani hanno clamorosamente tremato al momento della discesa dell’americano Jared Goldberg, che chiude al secondo posto per un solo centesimo dall’azzurro, centrando il suo primo podio della carriera alla gara numero 168 della carriera.

Marco Odermatt deve rimandare ancora una volta la prima vittoria in Val Gardena, accontentandosi del secondo posto alle spalle dell’azzurra. Il fenomeno svizzero ha chiuso al secondo posto, ma con un ritardo di 43 centesimi da Casse, dopo una prova che lo ha visto perdere progressivamente ad ogni intermedio.

Quarta posizione per il norvegese Fredrik Moeller (+0.54), che si conferma dopo le ottime prestazioni di Beaver Creek. Quinti a pari merito lo svizzero Stefan Rogentin ed il canadese Cameron Alexander, entrambi staccati di 57 centesimi. Settimo il francese Nils Allegre (+0.63) davanti al connazionale Blaise Giezendanner (+0.73).

Nona posizione per Dominik Paris (+0.77), che ha commesso un errore ai ciaslat, ma ha dato comunque ottime sensazioni in vista della discesa di domani. Bravissimo Pietro Zazzi, che centra il decimo posto (+0.97) alla sua seconda Top-10 della carriera in Coppa del Mondo.