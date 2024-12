A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Beaver Creek, programma, streaming

Siamo finalmente arrivati al primo fine settimana dedicato alla velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Si gareggia infatti a Beaver Creek (Stati Uniti) al maschile. In arrivo c’è un supergigante oggi sul “Birds of Prey” in Colorado.

Programma che è cominciato ieri con la discesa libera, si prosegue oggi con il supergigante e si chiuderà domani con il gigante. Sono le prime gare veloci di questa stagione: ieri è arrivata una grande sorpresa con Marco Odermatt che è stato battuto dall’outsider connazionale Justin Murisier, alla prima vittoria in assoluto in Coppa del Mondo e al secondo podio. Una gara decisamente imprevedibile con il primo podio in carriera raggiunto dallo sloveno Miha Hrobat. Italiani che sono state delle comparse e devono decisamente reagire.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il Super G maschile di Beaver Creek sarà visibile su Eurosport 1 per gli abbonati e in chiaro su Rai 2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW, Sky Go e Rai Play. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 7 dicembre

Ore 18.30 superG maschile Beaver Creek – Diretta tv su Rai2

SUPER G COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per gli abbonati, in chiaro su Rai 2

Diretta streaming: discovery+, DAZN, NOW, Sky Go e Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport