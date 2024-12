LIVE Sci alpino, Discesa FIS Copper Mountain in DIRETTA: torna Lindsey Vonn, presenti Brignone e Bassino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Vonn in gara con Brignone e Bassino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle discese libere FIS di Copper Mountain: sulla pista del Colorado andranno in scena due gare veloci del circuito internazionale minore, ma che assumono enorme importanza vista la caratura delle atlete che si presenteranno al cancelletto di partenza. Questo è infatti il giorno del grande ritorno di Lindsey Vonn: a cinque anni dal ritiro la fuoriclasse statunitense rimetterà gli sci ai piedi e inseguirà un risultato di lusso.

Una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi punta ad abbassare il proprio punteggio FIS in modo da meritarsi la possibilità di gareggiare a breve in Coppa del Mondo. I riflettori saranno puntati sulla Campionessa Olimpica di discesa a Vancouver 2010 e quattro volte vincitrice della Sfera di Cristallo generale, ma ci saranno anche tante big del panorama internazionale a impreziosire l’evento. Spiccano anche le nostre Federica Brignone e Marta Bassino, che si sono trasferite in questa stazione dopo la cancellazione delle gare di Mont Tremblant.

Nella località canadese manca la neve e le temperature sono elevate, dunque sono stati cancellati i due giganti in programma questo fine settimana. Per mantenere calde le gambe in vista del fine settimana di Beaver Creek dedicato alla velocità, le azzurre hanno deciso di prendere parte a questo appuntamento FIS, facendo tra l’altro un favore a Vonn perché un tasso tecnico elevato permette di abbassare in maniera più cospicua il proprio punteggio.

Saranno presenti anche tante altre stelle del panorama internazionale, come le svizzere Joana Haehlen e Michelle Gisin; le austriache Nina Ortlieb, Ariane Raedler, Christina Ager, Mirjam Puchner, Stephanie Venier, Cornelia Huetter, Tamara Tippler; le tedesche Kira Weidle-Winkelmann e Emma Aicher; le francesi Laura Gauche e Romane Miradoli. Nei fatti, tra le big di discesa, sono assenti la nostra Sofia Goggia (rientrerà a Beaver Creek) e le svizzere Corinne Suter e Lara Gut.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle discese libere FIS di Copper Mountain: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 16.30 con la prima gara, mentre la seconda è in programma alle ore 17.15. Buon divertimento a tutti.