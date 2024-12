A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Beaver Creek e slalom Val d’Isere, programma, streaming

Altra giornata rovente con due gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Weekend di gare che è cominciato ieri con le donne impegnate a Beaver Creek per le gare veloci, mentre gli uomini in Val d’Isère per le prove tecniche.

Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato sulle nevi del Colorado, a Beaver Creek e oggi sarà la volta del supergigante. Ieri è andata in scena la discesa libera con la rientrante Sofia Goggia che è rientrata alla grande con un bellissimo secondo posto, battuta solo da una super Cornelia Huetter. Avranno un’altra chance anche Marta Bassino e Federica Brignone.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Gli uomini saranno impegnati in Val d’Isère sulla pista La face de Bellevarde. C’è lo slalom oggi che si preannuncia davvero equilibrato e incerto, con tanti nomi che possono uscire dal mazzo considerando l’incognita Clement Noel dopo la caduta di ieri in gigante. Gara che ieri è stata davvero intensa ed equilibrata, con rimonte incredibili nella seconda manche e la vittoria alla fine di Marco Odermatt.

Le gare della domenica a Beaver Creek e Val d’Isère saranno visibili entrambe su Eurosport 1 per gli abbonati e in chiaro Rai Sport per il maschile, Rai 2 per il femminile. In streaming si potrà seguire su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

SCI ALPINO OGGI IN TV

Domenica 15 dicembre

Ore 10.00 Prima manche slalom maschile Val d’Isère – Diretta tv Raisport ed Eurosport1

Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile Val d’Isère – Diretta tv Raisport ed Eurosport1

Ore 19.00 SuperG femminile Beaver Creek – Diretta tv Rai2 ed Eurosport1

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per gli abbonati, in chiaro Rai Sport per il maschile, Rai 2 per il femminile

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

STARTLIST SLALOM MASCHILE VAL D’ISERE 2024

1 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

4 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

8 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

9 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

10 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

11 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

12 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

13 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

14 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

15 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

19 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

22 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

23 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

24 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

25 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

26 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

27 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

28 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

29 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

30 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

31 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

32 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

33 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

34 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

35 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

36 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

37 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

38 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

39 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

40 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

41 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

42 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

43 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

44 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

45 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

46 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

47 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon

48 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

49 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

50 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Fischer

51 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

52 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

53 202808 MEISEN Adrian 1997 GER Fischer

54 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO

55 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

56 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

57 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

58 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

59 422822 WAHLQVIST Jesper 2002 NOR Atomic

60 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

61 320419 LEE Han-Hee 1997 KOR Augment