Sci alpino, Federica Brignone illumina i Campionati Italiani. I big in gara in Val di Fassa

I Campionati Italiani di sci alpino andranno in scena da mercoledì 2 a sabato 5 aprile in Val di Fassa: sarà l’ultimo appuntamento agonistico di questa intensa stagione incominciata a fine ottobre e che, oltre alle tradizionali prove di Coppa del Mondo, ha offerto i Mondiali a Saalbach. Si preannuncia una rassegna tricolore di grande spessore tecnico, vista la presenza di diversi big del movimento nazionale.

Su tutti spicca Federica Brignone, che ha recentemente alzato al cielo la Sfera di Cristallo generale, oltre ai trofei di gigante e discesa libera. La Campionessa del Mondo di gigante, a cui è stata intitolata una pista a Courmayeur, sarà impegnata in superG (venerdì 4 aprile a Passo San Pellegrino), in gigante (giovedì 3 aprile all’Alpe di Lusia) e in slalom (sabato 5 aprile all’Alpe di Lusia, sua prima apparizione stagionale tra i pali stretti).

Sofia Goggia non sarà della partita, mentre Marta Bassino e Laura Pirovano hanno optato per un trittico (discesa, superG e gigante). Elena Curtoni si dedicherà alle due gare di velocità, mentre Giorgia Collomb e Martina Peterlini hanno selezionato gigante e slalom. Tra gli uomini, invece, spazio in particolar modo a Dominik Paris (superG e discesa) e Alex Vinatzer (slalom e gigante).

Da annotare la presenza del veterano Christof Innerhofer (oltre alla velocità proverà anche le porte larghe) e a Stefano Gross, che con lo slalom di sabato chiuderà la propria carriera agonistica condita da una vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante.