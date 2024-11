Sci alpino, Brignone vuole il bis a Killington. Shiffrin per la vittoria n. 100 in Coppa del Mondo

Comincia la lunga trasferta nordamericana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si comincia da Killington dove saranno protagoniste ancora le discipline tecniche, visto che in programma ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica). Potrebbe essere un fine settimana storico, soprattutto per Mikaela Shiffrin, che potrebbe diventare la prima atleta di sempre a collezionare cento vittorie in carriera nel circuito mondiale.

Dopo i due successi negli slalom di Levi e Gurgl, infatti, la straordinaria campionessa americana si è portata a quota 99 in Coppa del Mondo e ha sicuramente l’occasione di raggiungere la tripla cifra proprio davanti ai suoi tifosi. Shiffrin ha decisamente più chance in slalom, dove è nettamente la favorita e potrebbe trovare il tris stagionale, mentre tra le porte larghe del gigante la concorrenza diventa decisamente più numerosa.

Chi vuole provare a rovinare la festa di Shiffrin è sicuramente Federica Brignone, che va a caccia del bis in gigante dopo la vittoria nell’esordio stagionale a Soelden. La valdostana si è allenata molto in queste settimane, preferendo saltare gli appuntamenti tra i rapid gates, per concentrarsi al meglio per il gigante di Killington e poi per il doppio appuntamento in Canada a Tremblant, con l’obiettivo di conquistare numerosi punti nella corsa alla coppa di specialità e anche a quella generale.

La pista di Killington riporta a dolci ricordi per Brignone, che ci ha vinto nel 2018, ma anche a Marta Bassino, vittoriosa nel 2019 proprio davanti alla connazionale e poi seconda nel 2022. La piemontese vuole andare a caccia di quel podio perduto in gigante e che ormai manca da quasi due anni (gennaio 2023 a Kranjska Gora).

Fari puntati in gigante anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami, che rientra dopo aver saltato la gara d’esordio a Soelden per un problema al ginocchio. Attenzione anche alla neozelandese Alice Robinson, che spera di vivere finalmente una stagione continua nei risultati, ma saranno della partita anche la svedese Anna Swenn-Larsson e soprattutto le padrone di casa, con un terzetto composto da Paula Moltzan, Nina O’Brien e Katie Hensien pronto decisamente a stupire.

In slalom come detto Shiffrin è l’assoluta favorita, anche perché prosegue l’assenza di Petra Vlhova. C’è sicuramente la curiosità nel capire se Lara Colturi si confermerà ancora sul podio dopo lo storico secondo posto di Gurgl. Altre candidate per il podio sono certamente la svizzera Wendy Holdener, la tedesca Lena Duerr e l’austriaca Katharina Liensberger, che per vincere avranno bisogno di due manche al limite della perfezione e magari anche di un aiutino di Shiffrin. In casa Italia si spera di qualificare il maggior numero possibile di atlete per la seconda manche, magari con almeno una in zona Top-10, come accaduto lo scorso anno con il clamoroso quinto posto di Marta Rossetti.