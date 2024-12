LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: ultimo test per Paris e gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima prova della discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Inizia sulla celebre pista “Birds of Prey”, con la prima gara di velocità di questa Coppa del Mondo, il doppio week end di Beaver Creek (prima gli uomini e poi le donne) che prosegue oggi con la seconda prova della discesa maschile, dopo la prova di martedì e l’annullamento di quella che era in programma ieri. Le gare che assegneranno i punti per la Sfera di Cristallo prenderanno il via venerdì con la discesa libera, poi sabato il SuperG e domenica lo slalom gigante.

Gli specialisti della velocità prendono l’ultimo contatto prima della gara con una delle piste più belle al mondo, in una competizione che ormai è diventata una classicissima del Circo Bianco. La Birds of Pray è pronta ad ospitare una due giorni tutta dedicata alla velocità. Un appuntamento attesissimo dai colori azzurri e soprattutto da Dominik Paris, he inizia la sua volata che lo porterà ai Giochi olimpici di Milano Cortina sulla pista che più ama, la Stelvio di Bormio. Dominik Paris guiderà il folto gruppo azzurro dei velocisti che è già da tempo negli USA per allenarsi a Copper Mountain ed è formato da Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Borsotti

I fari sono puntati, oltre che su Paris, suk grandi protagonisti della Coppa del Mondo, in particolare sullo svizzero Marco Odermatt che è ancora a secco di punti in quella Coppa del Mondo che ha letteralmente dominato nelle ultime stagioni per la caduta di Soelden che gli ha impedito di iniziare con il piede giusto nella specialità prediletta, lo slalom gigante. Dallo scorso anno Odermatt ha iniziato a vincere anche in discesa libera e ovviamente non si vuole fermare: la dimostrazione viene anche dal secondo posto nella prima prova di martedì sera. Attenzione anche agli altri grandi specialisti della velocità mondiale, l’austriaco Vincent Kriechmayr, quarto alle spalle di Paris nella coppa del Mondo di specialità dello scorso anno, i canadesi Cameron Alexander e James Crawford, i padroni di casa più attesi, gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, i francesi, Cyprien Sarrazin, terzo martedì in prova, su tutti ma anche Nils Allegre, che lo scorso anno hanno disputato una grande stagione. La sorpresa potrebbe arrivare proprio dallo sloveno Miha Horbat che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova cronometrata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda e ultima prova della discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, prima gara di velocità di questa Coppa del Mondo. Si comincia alle 19.00. Buon divertimento!