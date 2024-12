Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di discesa: sarà ancora Odermatt-Sarrazin? Paris terzo incomodo

Dopo aver assistito al gigante iniziale di Soelden ed ai due slalom di Levi e Gurgl, è tempo di vedere in azione anche gli specialisti della velocità per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. L’appuntamento di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) ci darà modo di vedere in azione gli “uomini-jet” che si cimenteranno in una discesa e in un superG.

Concentriamoci proprio sulla discesa. Un anno fa lo scettro di questa specialità è finito nelle mani, nemmeno a dirlo di Marco Odermatt. Dopotutto il fuoriclasse elvetico cannibalizzò completamente la stagione portando a casa la Sfera di Cristallo con un punteggio record e tutte le Coppe di specialità tranne, ovviamente, quella di slalom. Un dominio assoluto.

Sarà così anche in questa stagione? L’assenza di un grande protagonista come Aleksander Aamodt Kilde restringe ulteriormente il campo dei pretendenti al trono della discesa. Oltre a Marco Odermatt la sensazione è che il più attrezzato nella rincorsa al successo finale possa essere il francese Cyprien Sarrazin, proprio come avvenuto un anno fa. Coppa di specialità a Marco Odermatt con 552 punti contro i 510 del nativo di Gap. Alle loro spalle, a debita distanza, Dominik Paris con 342 punti, Vincent Kriechmayr con 298 e Bryce Bennett con 257.

Da questi nomi, molto probabilmente, potrebbe uscire il nome del cosiddetto “terzo incomodo” nella classifica di discesa. Dominik Paris vuole essere nuovamente protagonista dopo una stagione nella quale ha fatto vedere qualcosa di buono anche se con qualche alto e basso di troppo. Altri nomi all’orizzonte, per il momento, non si vedono per cui siamo pronti per vivere un altro duello Odermatt-Sarrazin per la Coppa di specialità. Ma occhio a “Domme”.