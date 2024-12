Sci alpino, Hrobat primeggia nella prova di Beaver Creek. Odermatt e Sarrazin in scia, gli italiani studiano la pista

Miha Hrobat ha firmato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek, evento valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Lo sloveno, sceso con il pettorale numero 16, ha spinto sulla pista statunitense e ha chiuso davanti a tutti con il crono di 1:41.21 (con salto di porta).

Il 29enne è stato il più veloce sulla mitica Birds of Prey, ma alle sue spalle si sono prontamente piazzati i due grandi favoriti della vigilia: lo svizzero Marco Odermatt, detentore della Sfera di Cristallo generale e di specialità, ha accusato un ritardo di 61 centesimi e precede di un solo centesimo il francese Cyprien Sarrazin, che nella scorsa stagione vinse in serie a Bormio e a Kitzbuehel.

Il norvegese Adrian Smmiseth Sejersted ha concluso in quarta posizione a 78 centesimi, precedendo il francese Matthieu Bailet (quinto a 0.87, ma con un salto di porta) e il tedesco Simon Jocher (sesto a 0.96, inseritosi con il pettorale numero 44). Con pettorali alti si sono ben piazzati anche lo statunitense Kyle Negomir (settimo a 1.04 con il 37) e lo svizzero Arnaud Boissset (ottavo a 1.19 con il 34), nono il francese Nils Allegre (a 1.29) un centesimo davanti al canadese James Crawford.

Gli italiani non hanno spinto a tutta e hanno studiato il tracciato. Il miglior azzurro in terra americana è stato Mattia Casse, sedicesimo a 1.45. Dominik Paris ha terminato in diciannovesima piazza a 1.49, appena alle spalle di Florian Schieder (diciassettesimo a 1.49). Gli altri italiani: Guglielmo Bosca 32mo a 2.16, Giovanni Franzoni 40mo a 2.43, Pietro Zazzi 48mo a 2.78, Christof Innerhofer 56mo a 3.27, Nicolò Molteni 61mo a 3.64, Benjamin Jacques Alliod 64mo a 3.69. Domani (mercoledì 4 dicembre, ore 19.00 italiane) si tornerà in pista per la seconda prova cronometrata.

RISULTATI PRIMA PROVA DISCESA BEAVER CREEK

1* 16 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:41.21 Atomic

2 14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:41.82 0.61 15.89 Stoeckli

3 9 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:41.83 0.62 16.15 Rossignol

4 26 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:41.99 0.78 20.29 Atomic

5* 17 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:42.08 0.87 22.61 Head

6 44 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:42.17 0.96 24.93 Head

7 37 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA 1:42.25 1.04 26.98 Atomic

8 34 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI 1:42.40 1.19 30.83 Salomon

9 6 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:42.50 1.29 33.39 Salomon

10 20 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:42.51 1.30 33.64 Head

11 23 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:42.52 1.31 33.90 Head

12* 18 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:42.55 1.34 34.67 Head

13* 42 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:42.62 1.41 36.45 Fischer

13 8 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN 1:42.62 1.41 36.45 Rossignol

15 5 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI 1:42.65 1.44 37.22 Stoeckli

16 10 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:42.66 1.45 37.47 Rossignol

17* 35 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:42.67 1.46 37.73 Atomic

17 15 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:42.67 1.46 37.73 Atomic

19 11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:42.70 1.49 38.49 Nordica

20 59 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:42.83 1.62 41.80 Kaestle

21 13 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:42.86 1.65 42.56 Fischer

22 12 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:42.88 1.67 43.06 Head

23 25 512228 KOHLER Marco 1997 SUI 1:42.94 1.73 44.59 Stoeckli

23 4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:42.94 1.73 44.59 Fischer

25* 39 512281 ROESTI Lars 1998 SUI 1:42.96 1.75 45.09 Stoeckli

26 36 51215 BAUMANN Romed 1986 GER 1:42.98 1.77 45.60 Salomon

27 3 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:43.03 1.82 46.86 Atomic

28 54 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:43.06 1.85 47.62 Atomic

29 27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:43.07 1.86 47.88 Rossignol

30 57 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:43.21 2.00 51.41 Fischer

31 32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:43.31 2.10 53.93 Rossignol

32 43 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:43.37 2.16 55.44 Atomic

32 29 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:43.37 2.16 55.44 Head

34 1 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI 1:43.43 2.22 56.94 Head

35 7 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:43.47 2.26 57.95 Head

35 2 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:43.47 2.26 57.95 Head

37 24 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:43.54 2.33 59.70 Salomon

38 19 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:43.55 2.34 59.95 Rossignol

39* 21 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:43.61 2.40 61.45 Fischer

40 66 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:43.64 2.43 62.20 Rossignol

41 56 203096 VOGT Luis 2002 GER 1:43.68 2.47 63.20 Rossignol

42 41 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA 1:43.77 2.56 65.45 Head

43 74 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:43.82 2.61 66.70 Atomic

44 31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:43.83 2.62 66.94 Head

45 62 54528 HACKER Felix 1999 AUT 1:43.86 2.65 67.69 Atomic

46* 47 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO 1:43.87 2.66 67.94 Atomic

47 75 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA 1:43.88 2.67 68.19 Rossignol

48 48 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:43.99 2.78 70.92 Salomon

49 52 54538 RIESER Stefan 1999 AUT 1:44.01 2.80 71.42 Atomic

50 70 501987 MONSEN Felix 1994 SWE 1:44.04 2.83 72.16 Atomic

50 67 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT 1:44.04 2.83 72.16 Fischer

52 30 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:44.08 2.87 73.16 Salomon

53 40 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT 1:44.12 2.91 74.15 Atomic

54 50 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI 1:44.29 3.08 78.35 Fischer

55 51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 1:44.35 3.14 79.83 Salomon

56 28 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:44.48 3.27 83.03 Rossignol

57 58 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR 1:44.57 3.36 85.25 Atomic

58 63 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT 1:44.59 3.38 85.74 Head

59 46 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:44.64 3.43 86.96 Salomon

60 33 104468 READ Jeffrey 1997 CAN 1:44.74 3.53 89.41 Atomic

61* 69 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA 1:44.85 3.64 92.10 Atomic

61 49 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA 1:44.85 3.64 92.10 Head

63 73 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:44.89 3.68 93.08 Rossignol

64* 55 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA 1:44.90 3.69 93.32 Rossignol

65 45 54733 WIESER Vincent 2002 AUT 1:44.93 3.72 94.05 Salomon

66 61 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA 1:45.01 3.80 96.00 Head

67 68 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER 1:45.06 3.85 97.22 Head

68 65 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN 1:45.07 3.86 97.46 Rossignol

69 38 512275 METTLER Josua 1998 SUI 1:45.33 4.12 103.77 Nordica

70 71 561435 AZNOH Rok 2002 SLO 1:45.53 4.32 108.60 Atomic

71* 64 350097 GAUER Nico 1996 LIE 1:45.86 4.65 116.54 Salomon

72 60 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 1:46.30 5.09 127.03 Head

73 72 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG 1:48.92 7.71 187.79