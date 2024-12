LIVE Conegliano-Tianjin, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: finale durissima contro le padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e Tianjin Bohai Bank. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le campionesse d’Europa e d’Italia di Conegliano, La formazione veneta ha vinto il girone B con le brasiliane del Dentil Praia Clube, le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki, tutte battute nettamente 3-0 e in semifinale ieri ha sconfitto 3-0 Milano nella sfida tutta italiana, riproduzione della finale di Champions League dello scorso anno.

La prima volta di una squadra cinese in finale nel Mondiale per Club, la prima volta dopo otto anni senza una squadra turca in finale, la quarta volta per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che punta al terzo successo iridato della sua storia. Conegliano contro Tianjin Bohai Bank è tutto questo e molto di più perché si preannuncia una sfida spettacolare tra le padrone di casa vere, la formazione cinese, e le padrone di casa virtuali visto che la presenza di Zhu farà in modo che molto del tifo locale sia indirizzato verso Conegliano, come è stato per tutta la settimana. L’Imoco parte con i favori del pronostico perché anche in terra cinese la squadra di Santarelli ha confermato di essere molto vicina ad una macchina perfetta: quattro partite e quattro 3-0 con qualche sofferenza qua e là ma anche con una capacità incredibile di far pendere l’ago della bilancia dalla parte giusta anche quando tutto è molto complicato, come ad esempio nel primo set della semifinale di ieri, giocato ad altissimo livello da Milano ma poi vinto in volata dalla formazione veneta con alcune giocate straordinarie delle attrici principali.

Conegliano arriva a questa sfida in condizione ideale: Wolosz sta giocando su livelli stratosferici, le tre attaccanti di palla alta sono implacabili e al centro Fahr è uscita dai Giochi Olimpici con una marcia in più e Chirichella sembra essere tornata la giocatrice che tanto ha saputo dare all’Italia negli anni d’oro. Di Moki De Gennaro è anche inutile parlare perché il livello è sempre lo stesso ormai da anni, altissimo. Con queste premesse anche le enigmatiche cinesi, che benissimo hanno fatto qui finora, fanno un po’ meno paura anche se Conegliano sa bene che l’aspetta una partita complicata, con una squadra forte in difesa e anche in attacco, contro cui serve pazienza e tecnica.

Il Tianjin Bohai Bank ad Hangzhou ha ottenuto quattro successi finora: 3-0 contro lo Zamalek, 3-0 contro Milano e 3-0 contro il Gerdau Minas nel girone e 3-1 contro il Dentil Praia Clube in semifinale. Il Tianjin ha vinto il campionato cinese lo scorso anno, è composto quasi esclusivamente da giocatrici cinesi e occupa la seconda posizione nel torneo cinese con nove vittorie e cinque sconfitte, ma ha vinto tutte le ultime cinque gare disputate ed è in forte recupero sulla capolista Shanghai. Gli allenatori di fatto sono due: Baoquan Wang e Fang Chen. L’alzatrice titolare è una conoscenza del campionato italiano, Di Yao, che due anni fa giocava a Scandicci, prima di rientrare in patria e vestire la maglia del Tianjin. La sua seconda è Dou Meng, 27 anni, da sempre al Tianjin. L’opposta è l’unica straniera, la ventenne dominicana Alondra Tapia, ex Deportivo Geminis in Perù, affiancata dalla giocatrice di casa Yi Yang, 27 anni.

In banda c’è la forte schiacciatrice della Nazionale cinese Yingying Li, 24 anni, prodotto del settore giovanile di casa, così come Meijun Liu, 22 anni, Boya Chen, 24 anni, e Yizhu Wang, 23 anni. Le centrali sono la russa Irina Fetisova, ex Fenerbahce, arrivata quest’anno in Cina, Shiqi Zhang, arrivata nel 2021 dal Guandong Evergrande, Yanyuan Wang, 27 anni, da sempre al Tianjin, così come Yanan Li, 26enne. I liberi sono Wanting Meng, arrivata in estate dal Shenzhen Zhongsai, e Liwen Liu, prodotto del vivaio locale, classe 1996.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e Tianjin Bohai Bank, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 12.30!