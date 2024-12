Volley femminile, il Tianjin si regala la finale al Mondiale per Club: sfiderà Conegliano o Milano?

Il Tianjin Bohai Bank è la prima finalista al Mondiale per Club 2024 di volley femminile, dopo aver sconfitto il Dentil Praia Clube per 3-1 (25-23; 25-21; 24-26; 25-22). La formazione cinese, padrona di casa ad Hangzhou, ha rispettato il pronostico della vigilia regolando le vice campionesse del Sudamerica e meritandosi così l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata, che andrà in scena domenica 22 dicembre (ore 12.30 italiane).

Per la prima volta nella storia una compagine cinese giocherà l’incontro che assegnerà il prestigioso titolo e di fronte si troverà sicuramente una formazione italiana: sarà la vincitrice del derby tra Conegliano e Milano, in programma alle ore 12.30 odierne. Sarà la rivincita della finale dell’ultima Champions League, le Pantere partiranno con i favori del pronostico ma Paola Egonu e compagne, che nella fase a gironi erano state sconfitte proprio dal Tianjin, hanno le carte in regola per fare il colpaccio.

Le padrone di casa hanno preso il largo nel primo set e hanno poi contenuto il tentativo di rimonta delle brasiliane, nel secondo parziale sono riuscite a recuperare da 1-6 e hanno poi dilagato nella seconda parte, nella terza frazione sono sgusciate dalla morsa delle rivali nelle battute iniziali e si sono issate sul 22-18, ma quando tutto sembrava fatto hanno subito la clamorosa rimonta delle sudamericane e l’incontro si è trascinato al quarto set. A quel punto il Tianjin ha rialzato il ritmo e ha prontamente chiuso i conti.

A mettersi maggiormente in luce sono state le attaccanti Li (31 punti), Wang (16 punti, 2 muri) e Chen (10 punti, 3 muri, 2 ace) e la scatenata centrale Fetisova (17 punti, 8 muri), affiancata in reparto da Wang (5). Al Dentil Praia Clube non sono bastate Reed (21), Kuznetsova (12), Adenizia (12) e Monique (11).