Quando Conegliano-Tianjin, Finale Mondiale per club volley femminile: orario, programma, tv, streaming

Si concluderà domani ad Hangzhou, in Cina, il Mondiale per club 2024 di volley femminile: la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha sconfitto con un netto 3-0 nel derby tutto italiano in semifinale la Numia Vero Volley Milano.

La squadra di coach Santarelli tornerà in campo domenica 22 dicembre, alle ore 12.30 italiane, quando la Prosecco Doc Imoco Conegliano, nella sfida che metterà in palio il titolo, dovrà vedersela con le cinesi del Tianjin Bohai Bank, squadra organizzatrice della manifestazione.

Guarda il Mondiale per club di volley femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv del match tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Tianjin Bohai Bank, valido per la finale del Mondiale per club 2024 di volley femminile, non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di DAZN e VBTV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

FINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2024

Domenica 22 dicembre

12.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Tianjin Bohai Bank – DAZN, VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.