Biathlon, Tommaso Giacomel vince la mass start dei Campionati Italiani. Gioia per Auchentaller

In Val Martello (in provincia di Bolzano) si sono conclusi i Campionati Italiani di biathlon con la disputa delle mass start. Tommaso Giacomel ha confermato il pronostico nella gara maschile dopo il successo ottenuto ieri nella sprint, commettendo tre errori a terra nel format che prevede quattro passaggi al poligono e la partenza degli atleti in contemporanea. Il trentino ha prevalso nei confronti di David Zingerle e Iacopo Leonesio, concludendo un’annata agonistica davvero rilevante.

Il 24enne ha vinto la sua prima gara in Coppa del Mondo (la mass start di Ruhpolding), ha conquistato l’argento nell’individuale ai Mondiali di Lenzerheide ed è stato più volte gradita presenza sul podio del massimo circuito internazionale itinerante, a dimostrazione di un talento che potrà togliersi grandi soddisfazioni nei prossimi anni.

Hannah Auchentaller ha invece prevalso nella prova femminile nonostante i sei errori al poligono, lasciandosi alle spalle Michela Carrara e Gaia Brunetto. Per quanto concerne le categorie giovanili: Astrid Plosch e Davide Compagnoni hanno avuto la meglio tra gli juniores, Simone Motta e Nayeli Mariotti Cavagnet sono stati i migliori tra i giovani, mentre tra gli aspiranti hanno fatto festa Jan Steinkasserer e Magalì Miraglio Mellano.