Lewis Hamilton preoccupa la Ferrari: “Non mi era mai successa una cosa del genere, non sono più veloce”

Sta per calare il sipario sulla stagione di F1 e Lewis Hamilton si prepara per una nuova avventura. Il sette volte iridato concluderà la propria storia con la Mercedes e nel 2025 vestirà la tuta della Ferrari, realizzando un sogno che in cuor suo ha sempre avuto. A Maranello sperano che questo cambio di casacca possa motivare Lewis, considerando un 2024 tutt’altro che entusiasmante.

Il bilancio stagionale nel confronto diretto con il compagno di squadra, George Russell, non è dei più lusinghieri: 18-5 nelle qualifiche; 235 punti rispetto ai 211 nella classifica piloti. È una situazione senza precedenti per il britannico, che ha ammesso con allarmante freddezza dopo quanto accaduto in Qatar tutte le sue difficoltà: “Sono solo lento e faccio la stessa cosa ogni fine-settimana. Quindi sì, la macchina era relativamente buona. No, non ci sono problemi, ma…“.

Per anni il “Re Nero” non solo ha dominato in pista, ma ha suscitato ammirazione per la sua capacità di estrarre sempre il meglio da qualsiasi vettura. Oggi, quell’Hamilton sembra un lontano ricordo. Potrebbe essere per una mancanza di stimoli, ma di sicuro in Ferrari qualche punto di domanda se lo dovranno porre, anche per quanto ha espresso Lewis nel corso del week end a Lusail.

“Non mi era mai successo in carriera. Non so spiegare perché rimango mezzo secondo dietro al mio compagno di squadra. Chi lo sa? Sicuramente non sono più veloce“, le sensazioni dell’asso nativo di Stevenage. Vedremo, dunque, se nel 2025 vi sarà un colpo di coda o meno.