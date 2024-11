F1, Lewis Hamilton: “Voglio salutare la Mercedes con un’altra vittoria, il team sarà sempre nel mio cuore”

Lewis Hamilton si è mostrato con il sorriso nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il sette volte campione del mondo a quanto pare ha messo alle spalle il pessimo weekend di Interlagos, con un secondo posto davvero brillante a Las Vegas.

Una doppietta Mercedes che dà il via al weekend sul tracciato di Lusail. “Avete visto le immagini di me e George a Las Vegas in parata. Volevo che tutti in fabbrica sapessero cosa hanno realizzato: spero che conserveranno quell’immagine per sempre perché significa molto per tutti. È stato il mio omaggio al team. La Mercedes è come una famiglia e chi ne fa parte ne fa parte per sempre”.

Il “Re nero” si prepara per le due ultime gare con il team di Brackley. Un lungo addio che precederà il suo approdo in Ferrari. Per il pilota classe 1985 non saranno due fine settimana come gli altri, incominciando da quello di Lusail: “Tutto ciò che voglio è dare il massimo, e so che lo faremo. Per me, queste due gare non definiranno nulla per il futuro, la nostra relazione o il nostro passato. Abbiamo già ottenuto più di quanto ci fossimo mai prefissati. Sarebbe fantastico ottenere un’altra vittoria, ma vediamo”.