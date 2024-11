F1, Lewis Hamilton: “La macchina si è comportata bene, ma domani sarà difficile”

Lewis Hamilton ha strappato la settima posizione in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo weekend presso l’ormai iconico tracciato di Losail.

L’ex Campione del Mondo ha tenuto un andamento regolare in occasione di tutti e tre i segmenti, sfoggiando una prestazione certamente più lenta del compagno di scuderia George Russell, poi piazzatosi al secondo posto. Alla fine il responso dirà quarta fila, alle spalle di Lando Norris, il già citato Russell, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Max Verstappen.

Una volta approdato in mixed zone, il fenomeno di Stevenage ha commentato la sua prova: “La macchina si è comportata bene oggi e il lato positivo è che sembra che abbiamo una macchina veloce qui in queste condizioni – ha detto Hamilton – Le qualifiche sprint per me oggi non sono andate benissimo, ma George dovrebbe riuscire a fare una buona corsa da dove partirà domani”.

Hamilton ha poi aggiunt0: “Oggi il ritmo nei long run era buono, quindi spero che domani questo si manifesti e riusciremo a fare qualche progresso nella Sprint. Sfortunatamente sarà difficile competere per la vittoria, ma farò del mio meglio. Domani sera ci saranno anche le qualifiche, quindi speriamo di fare una buona sessione e di fare qualche progresso, chissà cosa ci riserva il futuro“.