F1, la delusione di Lewis Hamilton: “Potevo essere in pole, invece partirò indietro”

Una pessima qualifica per Lewis Hamilton: c’erano grandi aspettative sulla Mercedes dopo le ottime cose mostrate nelle prove libere e, se da una parte Russell ha piazzato una fantastica pole position in questo Gran Premio di Las Vegas, dall’altra il sette volte campione del mondo ha sbagliato due volte in Q3 compromettendo tutto: partirà in decima piazza.

Queste le sue parole a Sky Sport, evidentemente deluso: “Ho sprecato una bella occasione: potevo essere in pole e non lo sono, proveremo a rimediare domani, oggi è andata com’è andata, domani ci sarà da lottare. Il passo gara non era buono, quindi sarà una bella sfida domani partire da così indietro e provare a recuperare. Il degrado gomme sarà la chiave“.

Hamilton si è congratulato con il compagno di squadra: “Finora è stato un buon weekend, quindi cercherò di dare il meglio di me domani. Complimenti a George per la sua performance. È stato davvero piacevole guidare per tutto il fine settimana, purtroppo non sono riuscito a tirar fuori la performance”.

Non sarà semplice recuperare dalle retrovie per Hamilton: la Mercedes anche nelle prove libere era apparsa sì competitiva nel passo sul giro secco, ma decisamente meno per quanto riguarda il passo gara.