Jasmine Paolini: “Anno pieno di emozioni e prime volte, cerco di divertirmi in campo: sono fortunata”

Jasmine Paolini ha archiviato una stagione davvero strabiliante: finalista a Wimbledon e al Roland Garros, vincitrice in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con Sara Errani, ha alzato al cielo la Billie Jean King Cup insieme alle compagne di squadra, ha disputato le WTA Finals e ha concluso l’annata agonistica da numero 4 del mondo. La toscana è stata premiata come miglior tennista dell’anno ai Supertennis Awards, assegnati dal canale televisivo monotematico.

L’azzurra ha espresso la propria soddisfazione: “Mi ricordo che l’anno scorso era stata una buonissima stagione ma quest’anno è andata ancora meglio. È stato un anno pieno di emozioni, tantissime prime volte: non avevo mai vinto due partite in uno Slam, un anno pieno di tante belle esperienze. Devo ringraziare le persone che hanno reso possibile tutto ciò, da Renzo a Tathiana e non ultima la Federazione che ci ha supportato da tutti i punti di vista, specialmente quello sanitario con specialisti che ci hanno seguito e che ci seguono in ogni torneo, è stato davvero un anno di persone importanti“.

Jasmine Paolini ora spera di poter fronteggiare ad armi pari le altre big del circuito: Sabalenka, Zheng, Swiatek e Pegula concordano sul dire che dietro al sorriso della nostra portacolori ci sia una persona gentile e brillante, positiva e in grado di godersi la vita e il tennis, tanto che la toscana ha dichiarato scherzosamente che sperava avessero “un po’ più paura di me”. Cerco di divertirmi in campo, cerco di farlo vedere. Mi ritengo molto fortunata e non c’è motivo per non sorridere”.