F1, Sergio Perez vicino al ritiro? Parla il padre: “Non c’è un Piano B”

L’avventura di Sergio Perez in Formula 1 potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. Ad intensificare dei rumors sempre più insistenti ci ha pensato direttamente il padre dell’ormai ex pilota Red Bull, Antonio Perez Garibay, le cui affermazioni stanno rimbombando all’impazzata tra gli addetti ai lavori.

Sì, perché c’è chi, compreso Chris Horner, parlava di un anno sabbatico per il nativo di Guadalajara, necessario per poter rifiatare dopo due annate oltremodo disastrose, concluse con un 2024 terminato a 285 punti dal compagno di squadra (nonché vincitore del Mondiale) Max Verstappen ed una sfilza di piazzamenti fuori dalla top 5. Secondo il padre, stando a quanto riportato da Planet F1, potrebbe davvero essere arrivata la fine dell’avventura.

“Oggi è un ritiro totale; non c’è niente, non c’è un Piano B, non c’è un Piano C. Oggi, in questo momento, si chiude la pagina della F1, come si chiudeva prima di arrivare alla Red Bull”, queste le parole di Perez senior, che, successivamente, ha scomodato anche un celebre precedente riguardante sempre la carriera del figlio.

“Lui fu licenziato dalla Racing Point e non c’era un Piano B; quella fu la fine della F1 a quel punto. Poi arrivò l’opportunità della Red Bull”. In caso di addio, Perez lascerà il Circus con alle spalle sei vittorie, cinque di queste con la Red Bull, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.