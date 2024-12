F1, Isack Hadjar sarà in Racing Bulls nel 2025: la griglia del prossimo Mondiale è completa

La griglia è completa. Dopo l’annuncio del neozelandese Liam Lawson in Red Bull al posto di Sergio Perez, affiancando così l’olandese Max Verstappen nella scuderia di Milton Keynes dal Mondiale 2025 di F1, l’ultimo pezzo del puzzle era il pilota che avrebbe occupato il sedile della Racing Bulls, facendo squadra con il giapponese Yuki Tsunoda.

Ebbene, il team di Faenza ha confermato quanto già si poteva immaginare, agendo perfettamente nell’ottica “bibitara”. La scelta, infatti, è stata fatta sul francese Isack Hadjar, facente parte del team legato a Red Bull in F2 e secondo nel campionato cadetto alle spalle del brasiliano Gabriel Bortoleto.

Il 20enne parigino, dopo aver preso parte a diverse sessioni di prove libere nelle ultime due stagioni di F1, avrà la sua opportunità nel “team cliente” della squadra anglo-austriaca. Una decisione, come detto, aderente al progetto di Milton Keynes, dal momento che Hadjar è entrato a far parte del Red Bull Junior Team nel 2022, anno nel quale concluse al terzo posto nella F4 Asiatica, raccogliendo poi tre affermazioni in F3.

Una lunga lotta con Bortoleto quest’anno che ha convinto i vertici della Racing Bulls a investire su di lui, arricchendo così di un altro rookie il roster dei piloti dell’anno prossimo in F1.