F1, rivoluzione Ferrari. SF-24 stravolta: “Macchina 2025 nuova al 99%”

Nonostante una stagione tutto sommato positiva, con 5 Gran Premi vinti ed un titolo costruttori sfumato all’ultima gara, la Ferrari si prepara ad una rivoluzione tecnica in vista del Mondiale 2025 di Formula Uno. Gli ingegneri della Rossa hanno deciso infatti di stravolgere la SF-24, effettuando delle modifiche sostanziali in tutte le aree principali della monoposto.

“Siamo al quarto anno di applicazione di questo regolamento e conosciamo molto bene il nostro progetto precedente. Per questo l’auto 2025 sarà completamente nuova“, ha affermato il team principal Frederic Vasseur durante il pranzo di Natale a Maranello. Secondo il manager francese si tratta di un rischio calcolato, anche se con il regolamento attuale “a volte si ha la sensazione di non correre dei rischi ma poi in pista ci si rende conto che invece lo erano eccome“.

Come riporta AutoRacer, verranno introdotte delle novità importanti all’anteriore con l’utilizzo delle sospensioni pull-rod per seguire la filosofia di Red Bull e McLaren. Rispetto alla SF-24 guidata quest’anno da Carlos Sainz e Charles Leclerc, la vettura 2025 sarà nuova al 99%. “La nuova Ferrari condividerà meno dell’1 per cento della macchina attuale“, le parole di Vasseur.

Una vera e propria rivoluzione dunque per la casa emiliana, che si gioca (con un Lewis Hamilton in più, oltre ad alcuni nuovi innesti di rilievo tra gli ingegnetri) l’ultima occasione di vincere il Mondiale prima del cambio di regolamento previsto nel 2026.