F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2024: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 7 dicembre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Yas Marina si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

La Ferrari si trova in una condizione molto complicata. La Rossa è arrivata a questo appuntamento con 21 lunghezze di ritardo dalla McLaren nella classifica dei costruttori. Il problema tecnico avuto sulla vettura di Charles Leclerc ha avuto delle conseguenze decisamente negative dal momento che il monegasco dovrà scontare 10 posizioni in griglia di partenza.

In tutto questo, i rivali del team di Woking si sono dimostrati decisamente in palla, come viene certificato dalla velocità delle due monoposto di Lando Norris e di Oscar Piastri. Alla scuderia di Maranello serve un miracolo sportivo, vedremo cosa accadrà.

La seconda giornata del week end del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2

F1 GP ABU DHABI 2024 OGGI

Sabato 7 dicembre (orari italiani)

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) copertura dell’intero programma del day-2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 7 dicembre

Ore 18.30-19.55 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.