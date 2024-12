F1 su TV8 oggi, GP Abu Dhabi 2024: programma qualifiche, differita in chiaro

Le qualifiche valide per il Gran Premio di Abu Dhabi 2024 di Formula 1 avranno luogo nella giornata di sabato 7 dicembre. La sessione nella quale sarà determinata l’ultima griglia di partenza della stagione si terrà nel pomeriggio locale, senza grosse differenze di fuso orario con le nostre latitudini.

La Ferrari ha un rapporto pessimo con la pista di Yas Marina. Mai, dal 2009 a oggi, una Rossa è scattata davanti a tutte le avversarie da queste parti! Davvero un tracciato in tutto e per tutto ostile al Cavallino Rampante, che quindi non solo non vi ha ancora vinto, ma non si è neppure preso una soddisfazione estemporanea che sia una!

Peraltro, qui la pole position chiama l’affermazione. Dal 2015 in poi ha sempre primeggiato chi è scattato dalla casella privilegiata! Complessivamente, il poleman ha vinto 10 volte su 15, ma tutte le ultime 9 edizioni sono state appannaggio dell’uomo più veloce sul giro secco. Dunque, come seguire le cruciali qualifiche in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Non sarà proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta le qualifiche di Lusail. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche in differita, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Abu Dhabi, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 – QUALIFICHE GP ABU DHABI 2024

Ore 18.30 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP ABU DHABI 2024

SABATO 7 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11:30-12:30 – FP3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 15:00-16:00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità.