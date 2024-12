F1, c’è la data di presentazione della nuova Ferrari: nell’evento collettivo a Londra svelata solo la livrea

Comunicazione ufficiale dalla Ferrari. Nel consueto appuntamento prenatalizio con la stampa il Team Principal, Frederic Vasseur, ha fatto il punto della situazione e svelato anche la data di presentazione della nuova monoposto del Cavallino Rampante, che vuol puntare alla conquista dei titoli piloti e costruttori l’anno venturo. Sarà una stagione molto particolare, perché di transizione verso quella della grande rivoluzione tecnica del 2026.

In tutto questo, l’arrivo di Lewis Hamilton sarà uno dei grandi temi d’attenzione per gli appassionati. Tanti, infatti, si chiedono se e quanto il sette volte iridato saprà calarsi nella parte e adattarsi alle caratteristiche particolari della Rossa. Vasseur, in tutto questo, ha chiarito quali saranno le dinamiche legate alla presentazione della nuova “nata”.

Parliamo di un unveiling in due fasi. Il 18 febbraio, a Londra, si terrà il grande evento collettivo organizzato dalla F1 dove le squadre saranno sotto i riflettori per la stagione 2025. La Ferrari, come del resto anche le altre scuderie, si limiterà a svelare solo la livrea della nuova annata su di una macchina che non sarà quella con cui Hamilton e il monegasco Charles Leclerc gareggeranno la prossima annata.

Sarà il giorno successivo (il 19 febbraio) a Maranello che il team effettuerà una presentazione vecchia scuola, in un evento nel quale anche i media e alcuni tifosi potranno essere presenti. Il Team Principal ha parlato nel corso di questo pranzo con la stampa di una macchina completamente nuova. Si spera, chiaramente, che novità coincida con velocità.

Da capire se e quando Hamilton sarà al volante della vettura del Cavallino, prima dei test in Bahrain. Si sono fatte delle ipotesi (22 o 28 gennaio) a riguardo e non si sa se la monoposto che Lewis userà sarà una F1-75 piuttosto che la SF-23. Un test, eventualmente previsto a Fiorano, che dipenderà anche dal meteo.