F1, George Russell accoglie Andrea Kimi Antonelli: “È veloce ma avrà bisogno di tempo. Alla pari nel team”

Andrea Kimi Antonelli è pronto per fare il suo debutto ufficiale nel mondo della Formula Uno. L’esordio del giovanissimo pilota italiano avverrà ormi solo tra poche settimane con il team Mercedes e segnerà una pagina di capitale importanza per la storia della massima categoria del motorsport.

Da un lato, infatti, rivedremo un pilota italiano in Formula Uno (non accadeva dai tempi di Antonio Giovinazzi) e, soprattutto, con una aspettativa notevole. Dall’altro, giova ricordarlo, il pilota bolognese andrà a prendere il posto di una leggenda del motorsport come Lewis Hamilton. Un 7 volte campione del mondo, con oltre 100 vittorie in carriera (105 per amor di precisione). Non certo un aspetto da mettere tra parentesi.

Il suo prossimo compagno di scuderia, George Russell, prova a fare le carte al suo giovane nuovo compagno di team: “La velocità ce l’hai o non ce l’hai, e Kimi ce l’ha assolutamente. Ci saranno errori lungo il percorso, come è successo a tutti. Ogni singolo pilota ha commesso sbagli nei suoi primi anni, e sarà più evidente per coloro che si trovano in testa al gruppo, ma Kimi è eccezionalmente veloce. Non ho dubbi sul fatto che l’anno prossimo mi terrà sulle spine e non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida. Tre anni di lavoro con Lewis sono stati eccezionali, ma non vedo l’ora di vedere cosa potremo fare insieme a partire dal prossimo anno”. (Fonte: Crash.net).

Secondo il nativo di King’s Lynn anche l’aspetto tecnico e di sviluppo della vettura sarà di capitale importanza: “In definitiva, per la maggior parte dei team di F1, ci sono quasi 1.000 persone che lavorano per costruire queste due auto, ma solo due piloti alla guida. Quindi nel mio caso in Mercedes, Lewis non ha mai avuto una voce in capitolo più importante della mia. Il team ci ha ascoltati entrambi allo stesso modo perché entrambe le nostre opinioni erano estremamente importanti”.

George Russell non ha dubbi che il pilota bolognese avrà voce in capitolo all’interno del team di Brackley: “Penso che Antonelli avrà varie idee da proporre agli ingegneri nonostante la sua mancanza di esperienza con le vetture di Formula Uno. Kimi è nuovo, è fresco, e sono sicuro che avrà un sacco di grandi idee da portare sul tavolo. Io sono il più esperto dei due, ma avremo entrambi la stessa voce allo stesso modo. Entrambi contribuiremo allo sviluppo allo stesso modo in cui è stato con Lewis e me”.