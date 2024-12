F1, griglia quasi al completo per il 2025. Un solo tassello da ufficializzare, tante novità

Con l’annuncio di Liam Lawson come nuovo pilota Red Bull al posto di Sergio Perez si è ormai delineata quasi completamente la griglia del prossimo Mondiale di Formula Uno. Ad oggi 19 posti su 20 sono sicuri, mentre per l’ultimo sedile vacante manca ormai solamente l’ufficialità dell’approdo in Racing Bulls (al fianco di Yuki Tsunoda) del francese Isack Hadjar proveniente dalla F2.

Il mercato ha regalato numerosi colpi di scena quest’anno e alla fine saranno addirittura cinque i rookie presenti nel 2025: Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Hadjar. Tante novità anche a livello di trasferimenti da un team all’altro, dopo una stagione in cui la situazione si era cristallizzata rispetto al 2023.

Fari puntati ovviamente sulla Ferrari, che accoglie il sette volte iridato Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc per andare a caccia del tanto agognato titolo mondiale. McLaren, reduce dal trionfo nel campionato costruttori, punta sulla continuità e conferma la giovane coppia composta da Lando Norris e Oscar Piastri nel tentativo di alzare ulteriormente l’asticella e vincere anche tra i piloti.

Con l’addio di Hamilton e la promozione di Antonelli, George Russell diventa almeno sulla carta il leader della Mercedes, mentre in Aston Martin andrà avanti il binomio formato da Fernando Alonso e Lance Stroll. In casa Alpine il francese Pierre Gasly verrà affiancato da Doohan, mentre in Williams l’ex ferrarista Carlos Sainz dovrà vedersela con Alex Albon. Line-up stravolta per la Haas con Esteban Ocon insieme al rookie inglese dell’Academy Ferrari Oliver Bearman, ma anche per la Sauber che volta pagina ingaggiando Nico Hulkenberg ed il campione F2 Gabriel Bortoleto.