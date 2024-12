F1, Andrea Stella rivela elementi comuni e diversi tra McLaren e Ferrari

Andrea Stella sta vivendo un week end molto particolare ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo week end del Mondiale 2024 di F1. McLaren e Ferrari sono in lotta per il titolo costruttori e lui, nelle vesti di Team Principal della scuderia di Woking, potrebbe realizzare il sogno di conquistare un campionato, riportando in auge un marchio che ha fatto la storia del Circus.

Tuttavia, nel percorso di Stella c’è stata una lunga militanza a Maranello, dove soprattutto l’esperienza al fianco di Fernando Alonso gli ha regalato non poche emozioni. E così, nel corso della conferenza stampa, a Stella sono state chieste assonanze e differenze tra il team del Cavallino Rampante e quello britannico.

“Ci sono molti aspetti che si possono considerare per definire le culture, ma in realtà prima di parlare delle differenze, direi che ci sono alcuni elementi fondamentali che sono molto, molto simili. L’impegno delle persone, la passione. A volte sento parlare della passione di un team italiano, diversa da altre. In realtà, la motivazione, la passione che ci sono nel team McLaren sono sicuramente paragonabili a quelle a cui ero abituato quando ero alla Ferrari“, ha dichiarato l’ingegnere italiano.

“La ricerca dell’eccellenza è qualcosa di comune, è una conversazione facile da fare con le persone che dicono ‘dobbiamo alzare l’asticella’, e tutti capiscono, e tutti fanno del loro meglio. Quindi, per me, passando da una squadra all’altra, non ho dovuto pensare in modo diverso. Credo che ciò che ho scoperto essere molto potente in McLaren è stato che quando abbiamo identificato soluzioni comuni, allora credo che i membri del team siano stati abbastanza coerenti nell’attenersi a ciò che era stato concordato“, ha aggiunto Stella.