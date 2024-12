F1, McLaren può prenotare il titolo costruttori. Sainz unica carta Ferrari nelle qualifiche di Abu Dhabi

Quest’oggi, sabato 7 dicembre, il circuito di Yas Marina ospiterà la terza sessione di prove libere e soprattutto le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, valevole come appuntamento conclusivo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto per l’assegnazione dell’ultima pole position dell’anno, con il focus principale legato sempre al duello McLaren-Ferrari in ottica titolo costruttori.

Obiettivo ribaltone quasi impossibile per la Scuderia di Maranello, che deve rimontare un deficit di 21 punti dal team di Woking in una sola gara per ribaltare la situazione e riportare in Italia l’iride dopo 16 anni di attesa. Una vera e propria impresa, resa ancor più complicata dalle penalità di 10 posizioni che dovrà scontare Charles Leclerc in griglia per aver montato il terzo pacco batterie della stagione sulla sua SF-24.

Un handicap non da poco per il monegasco della Rossa, che sarà chiamato in ogni caso ad una gara di rimonta per cercare di mettere nel mirino il podio. Strada in discesa dunque per la formazione papaya, che ha fatto doppietta ieri in FP2 e sembra intenzionata a monopolizzare la prima fila con Lando Norris e Oscar Piastri per prenotare il titolo mondiale a squadre.

Ferrari, con Leclerc penalizzato, dovrà affidarsi a Carlos Sainz (all’ultimo weekend in rosso prima di passare alla Williams nel 2025) con l’obiettivo di inserirsi nella top3 in qualifica e mettere pressione ai piloti McLaren in vista della gara decisiva. In lizza per le posizioni di vertice anche la Red Bull del campione mondiale Max Verstappen e le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.