Andrea Stella: “Reagito ad un inizio di stagione difficile, arriveranno altre novità”

Un fine settimana positivo per la McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri si sono accomodati rispettivamente al secondo e al terzo posto in occasione del GP di Miami, quarto atto del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 andato in archivio quest’oggi presso l’Autodromo dell’omonima città della Florida.

Il Team Papaya ha dunque rispettato il pronostico di chi si aspettava un passo in avanti con l’introduzione del nuovo pacchetto di aggiornamenti, fattore che ha permesso ai due piloti di ben performare in ogni sessione del fine settimana. A tal proposito è intervenuto in zona mista il Team Manager Andrea Stella, proprio per parlare di quanto successo sulla pista statunitense:

“Probabilmente, se avessimo fatto la sosta ai box un po’ prima, avremmo potuto mantenere la leadership. Ma sono cose che valuteremo – ha detto Stella – Quando si corre e tutto è così ravvicinato, ci sono sempre tante opportunità. Per me, la conclusione più importante, oltre alla solita valutazione operativa, è che dobbiamo aggiungere qualche decimo di secondo in più alla velocità della vettura. Allora le cose si semplificherebbero un po’. Per questo, l’obiettivo principale su cui concentrarci è proprio questo”.

Stella ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ma abbiamo reagito. Sappiamo benissimo quello di cui siamo capaci, oggi lo abbiamo dimostrato. Siamo ancora in lotta, e per le prossime gare ci saranno ancora delle novità in arrivo. Credo che la Mercedes sia ancora in vantaggio, ma il Mondiale è lungo“.