Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024: programma rivincita, orario, tv, streaming

Questa settimana è tutta dedicata al tempo delle rivincite. Oleksandr Usyk e Tyson Fury, in due per un rematch a Riad: il titolo mondiale unificato dei pesi massimi è nuovamente in palio, con tanti motivi d’interesse da parte di entrambi i pugili.

Quando, qualche settimana fa, i due si sono trovati uno di fronte all’altro per la conferenza stampa, dalla parte dell’ucraino non ci sono state tante parole, da quella dell’americano invece sì. Com’è come non è, l’attesa per questo combattimento sta salendo eccome. E se una simulazione ha dato Fury vincente, tutto è davvero incerto in quello che può essere uno dei confronti dell’anno per come stanno evolvendo le cose.

Guarda Usyk-Fury su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il combattimento tra Oleksandr Usyk e Tyson Fury si svolgerà sabato 21 dicembre, con la riunione che partirà quando in Italia saranno le ore 16:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FURY-USYK, MONDIALE PESI MASSIMI

Sabato 21 dicembre

MAIN EVENT

Ore 21:00 circa Oleksandr Usyk-Tyson Fury – Mondiale unificato pesi massimi

SOTTOCLOU

Dalle ore 16:30

Serhii Bohachuk-Ishmael Davis – Pesi superwelter

Moses Itauma-Demsey McKean – Pesi massimi

Johnny Fisher-Dave Allen – Pesi massimi

Isaac Lowe-Lee McGregor – Pesi piuma

CALENDARIO USYK-FURY, MONDIALE PESI MASSIMI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport