Dove vedere in tv Trento-Shahdab Yazd, Mondiale per club volley: orario, programma, streaming

Oggi martedì 10 dicembre (ore 14.00) si gioca Trento-Shahdab Yazd, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. A Uberlandia (Brasile) incomincia l’avventura dei dolomitici in questa edizione della rassegna iridata: i Campioni d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco temibile formazione iraniana, seconda nell’ultima competizione asiatica. Si tratterà di un avvio soft per l’Itas, sconfitta da Civitanova nell’ultimo incontro di Superlega.

Trento incomincia il proprio cammino in terra sudamericana, con il desiderio di mettere le mani sul prestigioso trofeo per la sesta volta nella propria storia a sei anni di distanza dall’ultimo sigillo. Riflettori puntati sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sull’opposto Kamil Rychlicki, sul palleggiatore Riccardo Sbertoli contro un avversario che non dovrebbe impensierire più di tanto la corazzata italiana, pronta poi a incrociare Sada Cruzeiro e Ciudad Voley nei prossimi impegni del girone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Shahdab Yazd, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO TRENTO-SHAHDAB YAZD, MONDIALE VOLLEY OGGI

Martedì 10 dicembre

Ore 14.00 Itas Trentino vs Shahdab Yazd – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA TRENTO-SHAHDAB YAZD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.