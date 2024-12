Dove vedere in tv Trento e Civitanova al Mondiale per club di volley: orari partite, programma, streaming

Da domani al 15 dicembre il Mondiale per club di volley maschile monopolizzerà l’attenzione degli appassionati. La rassegna iridata si terrà a Uberlandia (Brasile) e saranno due le squadre italiane a competere per la conquista del titolo. Stiamo parlando di Trento e di Civitanova. Le due compagini nostrane si presentano al via di questa competizione con grandi ambizioni.

Il format prevede la presenza di otto squadre che si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo. Le formazioni saranno suddivise in due gironi da quattro: le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate e le due vincitrici si sfideranno nell’atto conclusivo.

Trento ha ottenuto la qualificazione a questo evento avendo vinto la Champions League e chiaramente ci sono le intenzioni di fare doppietta, diventando così campione del mondo per la sesta volta nella storia del club, sei anni dopo l’ultima volta. L’ITAS è stata inserita nella Pool B dove affronterà i padroni di casa del Sada Cruzeiro (vincitori del titolo sudamericano), gli argentini del Ciudad Voley (secondi nell’ultima rassegna continentale) e gli iraniani dello Shahdab Yazd (secondi nel torneo asiatico), che non dovrebbero rappresentare un problema.

Per quanto concerne la Lube, la sua presenza è stata frutto della rinuncia dei polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (finalisti in Champions League), dal momento che Civitanova era stata eliminata in semifinale nella massima competizione continentale per club. La squadra guidata da Giampaolo Medei proveranno a conquistare il secondo titolo iridato, dopo quello del 2019, e se la dovranno vedere contro i brasiliani del Praia Clube (società organizzatrice), gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian (Campioni d’Asia) e gli egiziani dell’Al Ahly (Campioni d’Africa).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport le partite di Trento e Civitanova. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY 2024

Martedì 10 dicembre

Ore 14.00 Itas Trentino vs Shahdab Yazd (Pool B)

Ore 17.30 Foolad Sirjan Iranian vs Cucine Lube Civitanova (Pool A)

Ore 21.00 Praia Clube vs Al Ahly SC (Pool A)

Mercoledì 11 dicembre

Ore 00.30 Sada Cruzeiro vs Ciudad Voley (Pool B)

Ore 14.00 Foolad Sirjan Iranian vs Al Ahly SC (Pool A)

Ore 17.30 Itas Trentino vs Ciudad Voley (Pool B)

Ore 21.00 Praia Clube vs Cucine Lube Civitanova (Pool A)

Giovedì 12 dicembre

Ore 00.30 Sada Cruzeiro vs Shahdab Yazd (Pool B)

Ore 21.00 Praia Clube vs Foolad Sirjan Iranian (Pool A)

Venerdì 13 dicembre

Ore 00.30 Itas Trentino vs Sada Cruzeiro (Pool B)

Ore 21.00 Ciudad Voley vs Shahdab Yazd (Pool B)

Sabato 14 dicembre

Ore 00.30 Cucine Lube Civitanova vs Al Ahly SC (Pool A)

Ore 17.30 Semifinale 1

Ore 21.00 Semifinale 2

Domenica 15 dicembre

Ore 15.00 Finale per il terzo posto

Ore 18.30 Finale Mondiale per Club volley maschile

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB VOLLEY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite di Trento e Civitanova.