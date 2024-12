Quando si svolge il Mondiale per club di volley femminile 2024? Date, programma, orari: presenti 2 squadre italiane

Il Mondiale per Club 2024 di volley femminile andrà in scena a Hangzhou (Cina) dal 17 al 22 dicembre. All’evento parteciperanno otto squadre, che sono state suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate, le due vincitrici si fronteggeranno nell’atto conclusivo che metterà in palio il titolo iridato. Si preannuncia una competizione molto interessante, con la presenza di due compagini italiane.

Conegliano si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato la Champions League. Le Campionesse d’Europa sono state inserite nella Pool B e affronteranno le brasiliane del Praia Clube (seconde a livello continentale), le vietnamite del Ninh Binh (seconde nell’ultima rassegna asiatica) e le giapponesi del NED Red Rockets (Campionesse d’Asia). Le Pantere andranno a caccia del terzo Mondiale per Club dopo i sigilli del 2019 e del 2022.

Milano è invece stata invitata in qualità di finalista perdente dell’ultima Champions League e parteciperà alla competizione per la prima volta nella propria storia. Le meneghine se la dovranno vedere con le brasiliane del Minas (Campionesse del Sudamerica), le cinesi del Tianjin (società organizzatrice) e le egiziane dello Zamalek (Campionesse d’Africa).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport le partite di Conegliano e Milano. Gli orari sono italiani (a Hangzhou sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2024

Martedì 17 dicembre

02.00 Gerdau Minas vs Numia Vero Volley Milano (Pool A)

05.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Dentil Praia Clube (Pool B)

09.00 Nec Red Rockets Kawasaki vs LP Bank Ninh Binh (Pool B)

12.30 Tianjin Bohai Bank vs Zamalek Sporting Club (Pool A)

Mercoledì 18 dicembre

02.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs LP Bank Ninh Binh (Pool B)

05.30 Gerdau Minas vs Zamalek Sporting Club (Pool A)

09.00 Nec Red Rockets Kawasaki vs Dentil Praia Clube (Pool B)

12.30 Tianjin Bohai Bank vs Numia Vero Volley Milano (Pool A)

Giovedì 19 dicembre

08.00 LP Bank Ninh Binh vs Dentil Praia Clube (Pool B)

12.30 Numia Vero Volley Milano vs Zamalek Sporting Club (Pool A)

Venerdì 20 dicembre

08.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Nec Red Rockets Kawasaki (Pool B)

12.30 Tianjin Bohai Bank vs Gerdau Minas (Pool A)

Sabato 21 dicembre

08.00 Semifinale 1

12.30 Semifinale 2

Domenica 22 dicembre

08.00 Finale per il terzo posto

12.30 Finale Mondiale per Club volley femminile

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite di Conegliano e Milano.