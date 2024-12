Volley, Civitanova al ritorno dal Brasile trova Milano nella 13ma di Superlega. Si parte con Piacenza-Monza

Non c’è un vero scontro al vertice nella seconda giornata di ritorno della Superlega, la prima a ranghi compatti dopo la trasferta infruttuosa di Trento e Civitanova in Brasile per il Mondiale per Club. Proprio sull’Eurosuole Forum sono puntati i fari del turno con la quarta e la sesta forza del campionato che si affrontano con l’obiettivo di mettere fieno in cascina per un buon posizionamento finale in zona playoff. Di fronte ci sono la Lube e l’Allianz Milano per una partita che promette spettacolo. Dente avvelenato e voglia di riscatto per Civitanova che non ha espresso certo il suo miglior gioco al Mondiale ma in Italia sta disputando un campionato al di sopra delle attese, mentre Milano ha piazzato il terzo successo in Champions della stagione battendo l’Hypo Tyron in settimana e ora punta al quinto successo in sei gare in campionato. Si gioca domenica alle 18.00.

Il primo anticipo della 13ma giornata, invece, vede di fronte due squadre protagoniste all’opposto della prima parte di campionato. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza in classifica, ospita domani, sabato 21 dicembre alle 18.00, la Mint Monza che occupa la penultima posizione in classifica e trema dopo la sconfitta casalinga contro Grottazzolina. I brianzoli si sono un’altra volta trasformati letteralmente in Europa ed hanno battuto in casa il Fenerbahce proseguendo la marcia senza sconfitta in testa al girone. Due i punti che restano di vantaggio a Monza sul fanalino di coda e non sarà facile allungare in questo weekend sul campo di una delle squadre più forti del campionato che in settimana ha annunciato che il prossimo anno l’allenatore sarà Dante Boninfante.

La capolista Sir Susa Vim Perugia non potrà distrarsi domenica pomeriggio alle 18.00 al PalaBarton contro una Sonepar Padova che però sta attraversando un momento piuttosto complicato. Gli umbri sono arrivati a quota 20 vittorie stagionali a fila (12 in campionato, 4 in Champions, 2 in Supercoppa) e vogliono proseguire la loro folle corsa in vetta alla classifica, mentre i veneti arrivano da quattro sconfitte a fila e non vincono da oltre un mese: condizione che li ha fatti scendere al nono posto a 5 lunghezze dalla zona playoff e ad altrettante dalla zona retrocessione.

C’è una delusione cocente da smaltire per l’Itas Trentino che, una settimana fa, usciva sconfitta dalla finale del Mondiale per Club con il Sada Cruzeiro e domenica alle 17.00 sarà di scena sul campo della Prisma Gioiella Taranto, squadra in lotta per evitare la retrocessione. Non può concedersi distrazioni la formazione di Soli che potrebbe pagare le fatiche della trasferta brasiliana contro un Taranto che occupa la terz’ultima posizione e arriva da tre sconfitte consecutive. Nel secondo anticipo della giornata, in programma domani sabato 21 dicembre alle 20.30 a Latina, il Cisterna, che ha inanellato una fantastica serie di quattro vittorie consecutive innalzandosi fino al settimo posto in classifica, ospita una Rana Verona reduce dalla battaglia contro Perugia persa al tie break in modo rocambolesco.

L’ultimo match di giornata si gioca domenica alle 19.00 a Porto San Giorgio e vede di fronte una gasatissima Yuasa Grottazzolina, reduce dal primo successo della sua storia in Serie A1 sul campo di Monza, e una Valsa Group Modena che invece è reduce da due sconfitte a fila, l’ultima delle quali in casa contro Piacenza al quinto set. La vittoria della scorsa settimana potrebbe aver fatto scattare qualcosa in casa Grottazzolina, mentre per Modena questa è una gara fondamentale per evitare guai in chiave conquista di un posto nei playoff che sembra l’unico obiettivo plausibile della squadra modenese.