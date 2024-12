Volley femminile, aspettando Milano e Conegliano, fari puntati sul Piemonte nella prima di ritorno di A1

Mentre Milano e Conegliano si danno battaglia per contendersi il titolo di campioni del mondo per Club, in Italia si continua a giocare. Le partite di Imoco e Numia, contro rispettivamente Busto Arsizio e Pinerolo, sono in programma il 29 gennaio prossimo, mentre nei restanti match del 14mo turno c’è attesa soprattutto per il derby piemontese in programma a Novara con le padrone di casa dell’Igor Gorgonzola, reduci dal colpaccio contro Scandicci, che ospiteranno domenica alle 15.30 la Reale Mutua Fenera Chieri che ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate e occupa ora la sesta posizione in classifica. Le novaresi, quarte alla fine del girone di andata, non vogliono fermarsi e con una vittoria scavalcherebbero addirittura Milano al terzo posto.

La seconda forza del campionato, la Savino del Bene Scandicci, dopo aver accolto Mancini e Ribechi, provenienti da Firenze, sarà di scena sempre domenica alle 16.00 ancora in Piemonte, sul campo dell’Honda Olivero Cuneo. Le toscane vogliono riscattare la sconfitta subita domenica scorsa a Novara affrontando la penultima forza del campionato ma le cuneesi non possono guardare in faccia a nessuno e proveranno a ribaltare il pronostico.

L’unico anticipo di domani, sabato 20 dicembre, mette di fronte l’ottava e la nona forza del campionato con preziosi punti play-off ma anche salvezza in palio. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta a Pesaro alle 20.30 Il Bisonte Firenze che ancora non può dormire sonni tranquilli. Entrambe le squadre arrivano da periodi non facili in questa prima parte di stagione: Vallefoglia ha interrotto domenica scorsa a Cuneo la serie negativa che durava da quattro turni, vincendo al tie break, mentre Firenze con una Indy Baijens in più nel motore, ha vinto sempre con Cuneo due settimane fa, l’unica delle ultime sei partite disputate.

Domenica alle 17.00 a Latisana è spareggio salvezza tra Talmassons e Smi Roma. La squadra friulana con l’arrivo di Stock ha cambiato marcia ed ha mosso la classifica in tre delle ultime cinque gare disputate, mentre la Smi Roma arriva da tre sconfitte a fila e contro Talmassons ha vinto una delle due partite del girone di andata. Un ruolino di marcia che significa ultimo posto per la formazione capitolina.

A completare il quadro della giornata c’è la sfida delle 17.30 tra Bergamo e la Bartoccini Ma-Restauri Perugia. La squadra lombarda arriva da tre successi nelle ultime cinque gare, viaggia tranquilla al settimo posto e non vuole fermare la sua corsa in zona play-off ma di fronte ha Perugia che ha chiuso il suo girone di andata con un successo sul campo di Talmassons e si è allontanata non in modo deciso dalla zona retrocessione. Si preannuncia una partita combattuta.