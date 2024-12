United Cup 2025, Matteo Gigante e l’occasione di confrontarsi con il tennis di alto livello

La United Cup sarà come di consueto l’appuntamento che aprirà la nuova stagione tennistica: tre uomini e tre donne rappresenteranno ogni nazione in un format che prevede singolare maschile, singolare femminile e doppio misto eventualmente a decidere. Dal 27 dicembre al 5 gennaio andrà in scena questa competizione tra Sydney e Perth e l’Italia è stata sorteggiata nel gruppo D a Sydney con Francia e Svizzera.

Italia che al maschile si presenta con Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Andrea Vavassori e al femminile con Jasmine Paolini, Sara Errani, Angelica Moratelli. Proprio per Matteo Gigante può essere un’occasione propizia per respirare l’aria di una competizione di buon livello e l’atmosfera di squadra, squadra che verrà guidata da Renzo Furlan.

Gigante ha chiuso il 2024 al numero 141 del ranking e ancora non può contare di grandi esperienze nel circuito maggiore. Un 2024 in generale cominciato bene e proseguito meno bene, con l’ottimo impatto della “cura” del nuovo coach Marco Gulisano che l’aveva portato a vincere i Challenger di Nonthaburi e Tenerife nei primi due mesi dell’anno e non sono stati seguiti da altri lampi.

Pochi però sono stati i match nel circuito maggiore per il classe 2002 di Roma: appena tre nel 2024 di cui una vittoria a Roma contro Giulio Zeppieri al primo turno. Vedremo se troverà spazio in United Cup: in teoria il “titolare” è Flavio Cobolli, ma in ogni caso si può trattare di un’esperienza formativa: potersi allenare con lo stesso Cobolli, con Jasmine Paolini, Sara Errani ed essere seguito da una guida come Renzo Furlan può dargli una buona spinta per l’inizio del 2025.