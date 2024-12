Simona Halep rinuncia agli Australian Open 2025: cosa è accaduto alla tennista rumena

Una notizia importante arriva prima che la stagione agonistica 2025 del tennis abbia inizio. Il riferimento è a Simona Halep che ha rinunciato al torneo di Auckland (29 dicembre – 5 gennaio) e soprattutto non prenderà parte alle qualificazioni per gli Australian Open 2025 (6-9 gennaio), dopo che gli organizzatori le avevano assegnato una wild card per entrambi gli eventi citati.

L’ex n.1 del mondo quindi non sarà tra le protagoniste del primo mese dell’anno venturo Down Under. La rumena, costretta a fare i conti con una sospensione per una vicenda doping assai intricata, è stata fermata in questo caso da un infortunio. Sui profili social ha chiarito la situazione.

“Purtroppo, dopo aver giocato ad Abu Dhabi, ho sentito di nuovo dolore al ginocchio e alla spalla. Dopo una lunga discussione con il mio team, abbiamo deciso che era ragionevole ritardare l’inizio della mia stagione“, ha scritto la due volte vincitrice Slam. Non si tratta del primo contrattempo di natura fisica per Simona, da quando è tornata nel circuito posteriormente alla sua squalifica. Lo scorso maggio, al Clarins Trophy di Parigi, Halep era stata costretta a ritirarsi al secondo turno per un fastidio al ginocchio sinistro, mentre nel suo primo torneo a Miami aveva accusato problemi alla spalla.

Per questo motivo, dovremmo vedere la tennista originaria di Costanza a febbraio 2025, dove potrebbe disputare il WTA250 di Cluj-Napoca (3-9 febbraio) davanti al pubblico di casa.