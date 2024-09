Tennis, Andrea Petkovic: “Guardate Sinner dal vivo, è il migliore al mondo al momento. Su Kyrgios…”

Un 2024 da sogno per Jannik Sinner. Tenendo da parte la situazione Clostebol, che deve ancora risolversi in maniera definitiva, i risultati del ragazzo di Sesto Pusteria parlano chiaro: due Slam, due 1000 e numero 1 al mondo dallo scorso 10 giugno, con la concreta possibilità di poter arrivare almeno fino a fine anno in questa posizione.

In tanti hanno iniziato ad amare l’azzurro per le sue capacità mentali e umane, quelle del ragazzo della porta accanto che ha sempre una buona parola per tutti. Ma c’è anche qualcuno che continua a non farsi ‘catturare’ dal numero 1 al mondo dal punto di vista tecnico, preferendo altre tipologie di giocatori, magari più fantasiose alla Carlos Alcaraz. Il mondo è bello perché è vario, certo, ma intanto arriva un’opinione discretamente importante come quella dell’ex giocatrice Andrea Petkovic.

La tedesca ha un proprio spazio su Substack dal nome Finite Jest, con cui dice la sua sul mondo del tennis. Non poteva sicuramente esimersi dagli US Open, in cui parla di Sinner con termini lusinghieri: “Ci vuole un bel coraggio per giocare contro il miglior giocatore al mondo al momento, Jannik Sinner. Per chiunque trovi il suo tennis noioso, vi consiglio di vederlo dal vivo. Il modo in cui si muove, sempre in equilibrio perfetto, il modo in cui il suo corpo è leggermente inclinato in avanti come se stesse scendendo da un pendio con gli sci, è una cosa meravigliosa. Non importa quanto colpisce forte, non perde mai l’equilibrio, come nel suo comportamento fuori dal campo. Sorprende come colpisca la palla più forte, con più decisione, quando arriva il momento più importante della partita, riesce a colpire con più sicurezza quando spinge più forte“.

Petkovic passa poi a tirare le orecchie a Nick Kyrgios, protagonista di tante parole contro Jannik ma anche con quella frecciatina priva di stile all’azzurro, quando ha risposto ‘second serve’ ad una foto di lui con Anna Kalinskaya: “Sono triste e arrabbiata per le sue frecciatine sui social. Potrebbe essere fantastico, è interessante in tv, ma si autosabota con assurdità misogine. Dice cose positive sul tennis femminile in diretta e poi lo denigra online. Tutto questo lo rende antipatico, la gente smetterà di credere in quello che dice“.