Calendario Sei Nazioni rugby 2025: orari giorno per giorno, tv, quando gioca l’Italia

La Nazionale italiana di rugby si sta preparando a giocare il Sei Nazioni 2025: l’Italia di Gonzalo Quesada a febbraio giocherà in trasferta contro la Scozia domenica 1, poi ospiterà il Galles domenica 8. Dopo una settimana di pausa, sfida domenica 23 contro la Francia. Altra settimana di stop, poi a marzo gara esterna con l’Inghilterra domenica 9 ed infine match interno con l’Irlanda sabato 15.

Per il Sei Nazioni 2025 di rugby la diretta tv dei match dell’Italia sarà disponibile su Sky Sport Uno e su TV8, con tutte le altre partite su Sky Sport Arena. La diretta streaming dei match dell’Italia sarà disponibile su Sky Go e Now e su tv8.it, con tutte le altre partite su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dei match dell’Italia sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI MASCHILE 2025

31 gennaio I giornata

Francia v Galles

1 febbraio Sei Nazioni I giornata

Scozia v Italia e Irlanda v Inghilterra

8 febbraio Sei Nazioni II giornata

Italia v Galles e Inghilterra v Francia

9 febbraio Sei Nazioni II giornata

Scozia v Irlanda

22 febbraio Sei Nazioni III giornata

Galles v Irlanda e Inghilterra v Scozia

23 febbraio Sei Nazioni III giornata

Italia v Francia

8 marzo Sei Nazioni IV giornata

Irlanda v Francia e Scozia v Galles

9 marzo Sei Nazioni IV giornata

Inghilterra v Italia

15 marzo Sei Nazioni V giornata

Italia v Irlanda e Galles v Inghilterra e Francia v Scozia

PROGRAMMA SEI NAZIONI MASCHILE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: match dell’Italia su Sky Sport Uno e su TV8, tutte le altre partite su Sky Sport Arena.

Diretta streaming: match dell’Italia su Sky Go e Now e su tv8.it, tutte le altre partite su Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: match dell’Italia su OA Sport.